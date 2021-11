Onverbeterlijke huisjesmelker krijgt zware straf

Hij verhuurde zeventien woningen in zeer slechte staat in onder andere Kortrijk, Meulebeke, en Pittem. Zijn huurders waren kwetsbare mensen zoals vluchtelingen die nergens anders heen konden. Volgens de man waren het echter "leeghangers" die geen zorg droegen voor de panden. Ongedierte, waterlekken, onveilige trappen en elektriciteit De man was niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden werd hij al veroordeeld voor inbreuken op de wooncode en werd zijn vergunning als immomakelaar geschrapt, maar vanuit Nederland zette hij zijn activiteiten verder. Het openbaar ministerie omschreef hem als een huisjesmelker van het zuiverste water.

Ongedierte, waterlekken en onveilige situaties

"Hij verhuurde panden waar ongedierte rondliep, er waren waterlekken of problemen met de elektriciteit en trappen waren niet veilig. Op andere plaatsen kwam het plafond naar beneden of was er gevaar voor CO-vergiftiging. Hij voerde nooit noodzakelijke herstellingen uit en huurders kregen hun waarborg niet terug. Het ging hem puur om het geld."

Volgens de man waren zijn woningen uitgeleefd door de bewoners. "Eén iemand gooide sigarettenpeuken en pizzadozen gewoon in een hoek van de kamer. Dat trekt ongedierte aan." De rechter ging echter niet mee in zijn verhaal. De man zat sinds mei in de cel en kent nu zijn straf. Naast 34 maanden cel en een boete van maar liefst 480.000 euro krijgt hij ook een beroepsverbod van tien jaar. Vijf woningen worden bovendien in beslag genomen. Ook zijn moeder en een vriend werden veroordeeld als eigenaars van enkele panden. Hun straf blijft beperkt tot een boete.