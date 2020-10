Onverwacht druk aan de kust afgelopen weekend

Het was dit weekend gezellig druk aan de kust, zo melden verschillende politiezones. Alleen op de treinen naar de zee was het vaak drukker waardoor passagiers slechts met mondjesmaat werden toegelaten op het perron. "Ook het correct dragen van een mondmasker blijft een pijnpunt", klinkt het.

Even bestond de vrees dat het aan zee extra druk zou worden nu cafés en restaurants een laatste weekend de deuren mochten openen, maar dat viel al bij al goed mee. De NMBS moest in het station Gent-Sint-Pieters wel het systeem van 'stop en go' toepassen voor treinen richting kust.

"Daarbij worden passagiers met mondjesmaat toegelaten op het perron om overvolle treinen te vermijden", vertelt Bart Crols van de NMBS. "Maar we hadden voor dit weekend sowieso al in extra capaciteit voorzien."

Mondmaskers blijven pijnpunt

Verder waren er geen noemenswaardige problemen met lockdownfeestjes of grote samenscholingen, zo laten de verschillende politiezones weten. Er waren wel enkele inbreuken op de mondmaskerplicht. "In een restaurant droegen vier koks geen mondkapje", vertelt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust.

"Ook op het openbaar vervoer blijft dit een pijnpunt. Onze ploegen hebben moeten ingrijpen op een tram waar twee dronken passagiers weigerden om een masker te dragen, en tijdens de vrijdagsmarkt in Nieuwpoort werden twee gemeenschapswachten uitgelachen door een marktkraamster omdat ze zeiden dat ze een masker moest dragen. Maar het merendeel van de mensen en de horecazaken houden zich netjes aan de regels."