Onvrede op de vistrap

De verkopers van de vistrap in Oostende vinden dat een pas goedgekeurd reglement hen alleen maar tegenwerkt.

Ze willen drank en warme bereidingen serveren maar dat mag niet. Volgens bevoegde schepen Martine Lesaffre van Open VLD is dat verboden door het Voedselagentschap. Want je mag niet én verse én bereide gerechten aanbieden in één en hetzelfde kraam. Maar de verkopers zeggen dat de stad zich achter het agentschap verschuilt. Ze willen samen één leegstaand kraam huren, en alleen daar drank en warme bereidingen serveren.