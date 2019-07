Er worden zaterdagnamiddag, -avond en in de nacht van zaterdag op zondag onweersbuien verwacht die lokaal hevig kunnen zijn. Er is gevaar op veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten. Plaatselijk kan er meer dan 50 liter per vierkante meter vallen.

Voor niet-dringende brandweerinterventies is het noodnummer 1722 geactiveerd.