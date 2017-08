Het hevige onweer zorgt voor spectaculaire taferelen, dat weten enkele vroege vogels in onze provincie. Dikke wolken en flitsende bliksemschichten, het is verre van zomers maar het blijft mooi om naar te kijken.

Het KMI geeft code geel voor de kust, en code oranje voor de andere regio's. Dat betekent dat er verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Het KMI roept op voorzichtig te zijn, en zich zo weinig mogelijk in het wegverkeer te begeven.

Geen zomerweer dus, toch zorgt het onweer soms wel voor spectaculaire taferelen.

Alain Vanackere, Wervik



Sharon Persyn, Heule





Yentl Messiaen, Dadizele

Kyle Masson, Ieper

Stephanie de Rycke, Anzegem

Marc Nolf, Otegem

Mieke Bouckaert, Zwevegem