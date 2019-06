Onweer zorgt voor wateroverlast

Het onweer van gisteravond heeft op verschillende plaatsen voor overlast gezorgd. Vooral Limburg werd getroffen maar in onze provincie viel het mee. In Zillebeke bijvoorbeeld liep het centrum onder water.

De Westhoek kreeg dinsdagavond hevige donderbuien te verwerken. In Zillebeke zagen enkele bewoners van Zillebeke-Dorp het water even voor 19 uur stijgen tot dicht tegen hun dorpels. "Maar voorlopig hebben we geen water in onze woningen", klonk het bij bewoners, die het waterpeil in de straat met argusogen opvolgden.

Het ondergelopen stukje weg is het laagste punt van Zillebeke en dus overstromingsgevoelig. In het kader van de dorpskernvernieuwing zijn er momenteel werken bezig om overstroming te voorkomen.

Naast meldingen van wateroverlast in kelders en op de rijweg door verstopte rioolputjes kreeg de brandweer oproepen voor afgewaaide takken. "Er waren ook enkele meldingen van blikseminslagen, maar zonder brand", aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. "We kregen tientallen interventies te verwerken, maar er waren geen ernstige zaken."

Ook elders zorgde het onweer voor wateroverlast. Dat was onder meer het geval in Avelgem en Brugge.

Ook in @GemeenteAvelgem veel regen op korte tijd met plaatselijk wateroverlast @FocusWTV pic.twitter.com/oc86EK4amh — Tijs Neirynck (@TijsNeirynck) June 4, 2019

