Onze grenshoreca ziet meer Fransen door coronapas

Wie daar op restaurant of café gaat, ook op het terras, moet kunnen aantonen dat je volledig gevaccineerd bent, net getest, of net hersteld is van het virus. Die verplichting geldt hier niet en dus steken Fransen nu de grens over. Ook in Menen zien ze plots meer zuiderburen. Cafébazin Florence: "Veel mensen komen van hiernaast van Halluin. Of van Rijsel, Pas-de-Calais, Parijs. Ze komen een beetje van heel Frankrijk".

Een halve kilometer verderop in Halluin zitten de Franse horeca-uitbaters met de handen in het haar. Ze moeten dus hun klanten scannen bij het binnenkomen van de zaak. Cafébaas Laurent vindt het geen goede oplossing: "Het is voor ons een beperking. We verliezen klanten aan Menen hier even verderop in de straat aan de grens. De maatregelen zijn belachelijk en onredelijk."

Bovendien wordt het de komende dagen echt terrasjesweer. Afwachten dus of er straks nog meer Fransen de grens oversteken.