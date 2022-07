Onze-Lieve-Vrouwekerk krijgt museale beleving over Guldensporenslag

Bezoekers komen te weten waar de naam Vlaanderen vandaan komt, of sinds wanneer men over het graafschap Vlaanderen spreekt.

De stad investeerde 2 miljoen euro in het project. Zondag vindt de officiële opening plaats door minister-president Jan Jambon. Blikvanger is de Kist van Kortrijk, die zo'n 700 jaar in Oxford in Engeland heeft gestaan.