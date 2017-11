Daarom heeft hij samen met verschillende wetenschappers een Actieplan Marien Zwerfvuil uitgewerkt dat vandaag werd goedgekeurd op de Ministerraad. Het Plan geeft voor het eerst ooit een goed overzicht van het afval en plastic in onze Noordzee en stelt enkele concrete acties voor om het afval terug te dringen. “Onze Noordzee mag geen plastic soep worden. Dit plan is het startschot om te strijden tegen plastic en afval in onze zee”, aldus De Backer.

In onze Noordzee drijven er gemiddeld 3.875 ‘items’ per vierkante kilometer. 95,7% daarvan bestaat uit plastic. Op de bodem van de Noordzee bevinden zich naar schatting 3.125 items zwerfvuil per vierkante kilometer. Marien afval en plastic brengt schade toe aan de fauna en flora van onze Noordzee en kan het marien ecosysteem langdurig aantasten. Bovendien kunnen dieren erin stikken of verstrengeld raken. Maar omdat vissen en schelpdieren het opeten komt het ook in de voedselketen terecht.

Blue deals

“Het is dus tijd om onze Noordzee nog properder te maken,” zegt De Backer. Hij wil in de eerste plaats gaan samenzitten met heel wat bedrijven om zogenaamde ‘blue deals’ op te stellen om de plastics en de microplastics terug te dringen. Microplastics zijn plastic deeltjes die onder andere ontstaan door het afbrokkelen van grotere stukken plastic. Wanneer plastic in het milieu of in het water terechtkomt, wordt het harder en verkruimelt het.

Daarnaast zal ook de overheid het goeie voorbeeld geven. Er wordt een draaiboek opgesteld om minder (wegwerp)producten te gebruiken bij overheidsinstanties, er wordt een Nationale Werkgroep omtrent Marien Zwerfvuil opgericht, en er worden big bags ter beschikking gesteld voor de vissers in het kader van Fishing for Litter om afval op te vissen.

Last but not least roept De Backer iedereen op om bewust om te gaan met de problematiek van afval. Er zullen ook meer opruimacties georganiseerd worden aan de kust.