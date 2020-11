Onze weerman brengt boek uit met weerspreuken

Onze weerman Geert Naessens heeft er nu 600 gebundeld in een boekje, Weerzeggerij. Bij de weerspreuken staan ook telkens passende weetjes over de natuur.

Bijvoorbeeld de spreuk Ochtendrood, Water in de Sloot. "Daar kan je een hele wetenschappelijke uitleg aan geven waarom die spreuk wel klopt. Ten eerste is er het fenomeen ochtendrood. Je kan ook verklaren waarom er dan regen op volgt. En dat is net het boeiende: dat er veel achterliggende zaken in te ontdekken zijn", weet Geert Naessens. Bekijk de reportage hierboven.