Onze weerman geeft een update over storm Ciara

Zondagmiddag bereikt de storm Ciara onze streken en daarbij zouden windsnelheden tot 100 kilometer per uur of een stuk meer worden gehaald. We krijgen ook perioden met intense regen en er staat hoogtij. Die combinatie zou wel eens een gevaarlijke cocktail kunnen opleveren. Volgens onze weerman Geert Naessens voorspellen verschillende weermodellen rukwinden. Niet alleen aan de kust, maar ook in het binnenland gaat het hard waaien.

Steden nemen maatregelen

Verschillende steden nemen ondertussen maatregelen tegen de storm. De stad Oostende laat alvast weten dat de strekdammen zondag afgesloten zullen zijn voor het publiek. De stad Nieuwpoort sluit haar parken af dit weekend. Burgemeester Emmily Talpe van Ieper beslist om vanaf zondag de verschillende parken en bossen in Ieper te sluiten voor het publiek. Elke toegang is verboden tot nader bericht.

KMI kondigt code oranje af

Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor de passage van storm Ciara. De waarschuwing geldt voor heel België vanaf zondag 10 uur tot maandag 11 uur. In het ganse land is de kans op schade groot, aldus het KMI zaterdagmiddag. "Zondag neemt de wind snel toe met in de namiddag al rukwinden van 80 tot 110 km per uur en kans op lokale schade", aldus het KMI. De rukwinden lopen nog verder op zondagavond en in de nacht op maandag, bij de passage van een actief koufront. Er is gevaar voor pieken tot 110 à 130 kilometer per uur, waarschuwt het KMI nog. "Het is niet uitgesloten dat er tijdens een eventueel onweer zeer lokaal nog hogere windpieken optreden. De kans op schade is groot en dit in het ganse land." Maandagochtend en overdag blijft het nog hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen, klinkt het nog.

Impact op het treinverkeer

De passage van storm Ciara op zondag kan mogelijk gevolgen hebben op het treinverkeer. Spoormaatschappij NMBS nodigt de reizigers uit om de verschillende communicatiekanalen van NMBS te raadplegen bij het plannen van hun treinreis. "Deze maatregelen worden genomen in nauwe samenspraak met Infrabel om de veiligheid van het treinverkeer en de reizigers van NMBS te vrijwaren, maar kunnen op bepaalde trajecten wel vertragingen met zich meebrengen", aldus de NMBS. Ook kan het treinverkeer hinder ondervinden van obstakels in de sporen, zoals takken of andere voorwerpen. Infrabel en NMBS stellen alles in het werk om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, klinkt het nog. "Op dit ogenblik is het niet duidelijk of, wanneer en waar deze maatregelen van kracht zullen zijn", zegt de NMBS. Reizigers worden dan ook gevraagd de verschillende communicatiekanalen van NMBS te raadplegen om hun reis te plannen.

