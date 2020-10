Bij vakantieclub Vayamundo in Oostende staan voor vanavond nog 65 families geboekt die zouden arriveren aan de vooravond van de herfstvakantie. Maar vijf telefonistes hebben de handen vol op deze bijzonder onzekere dag.

Voor dit weekend registreerden ze in vakantieclub Vayamundo vandaag al 218 annulaties. Alles samen goed voor 600 klanten. Bekijk de video hierboven.

De hele logiessector aan zee weet op dit moment nog niet precies wat de gevolgen gaan zijn van een mogelijke lockdown die eraan komt. De vakantieverblijfsector zit met de handen in het haar. Want alles is vandaag erg onzeker.