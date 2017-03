Onzekerheid knaagt bij personeel Bombardier

Het personeel van Bombardier kreeg het nieuws over de verdere plannen met de Brugse site vanmorgen pas te horen. De meningen zijn verdeeld en de ene medewerker ziet de toekomst rooskleuriger tegemoet dan de andere. Vooral de onzekerheid over eventuele ontslagen knaagt.

Cyril Clemmens vindt bijvoorbeeld vooral dat Brugge achteruit wordt gestoken. “ We krijgen te weinig info. De dag van vandaag heb je dat nodig, want we willen werken aan onze toekomst en we staan met onze rug tegen de muur.”

Joeri Mahieu zegt dan weer dat het voor niemand gemakkelijk is. “Iedereen is er constant mee bezig. Hopelijk schieten ze in Brussel wakker voor Bombardier en voor alle gezinnen.”

Ludwig Van Damme: “Ik denk dat iedereen zijn eigen toekomst moet maken en veel mensen zijn daar ook mee bezig. Ze moeten de ‘klik’ maken en zich afvragen of hun toekomst hier ligt. Ik maak me weinig zorgen. Er zijn veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”