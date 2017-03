Onzekerheid voor personeel slachthuis in Tielt

Het zijn onzekere tijden voor het personeel in het slachthuis van Tielt dat vorige week in opspraak kwam na gruwelbeelden. Dat zegt zowel het bedrijf zelf, als ACV Voeding en Diensten.

Inmiddels heeft Degra Group, de groep waartoe het Exportslachthuis behoort, een stevig dossier klaar om zo snel mogelijk weer open te gaan.

Maandagochtend ontving het slachthuis de betekening van de sluiting van onbepaalde duur. Dat houdt in dat er voorlopig geen slachtactiviteiten meer mogen plaats vinden in het slachthuis en dat het personeel in die afdeling dus niet aan de slag kon.

"Ondertussen hebben we niet stilgezeten. We hebben een heel sterk dossier opgesteld. Dat is een basisdocument waarin onze analyse staat en ons actieplan. De sterkte van ons dossier is dat er garanties kunnen gegeven worden dat dit niet meer gebeurt", aldus CEO Thomas De Roover De Brauwer. Het bedrijf liet voor het weekend al weten meer camera's te installeren en te werken met een livestream voor de controlediensten. Over de analyse wou het bedrijf niet te veel kwijt. "Het is duidelijk dat een aantal regels niet zijn gerespecteerd."

Naast economische schade liep het bedrijf ook imagoschade op. "Maar daar zijn we nu niet mee bezig. De publieke opinie zit tegen. Maar dat is niet meer dan normaal."

Degra Group zit ook in met het personeel. Er zijn zo'n 350 mensen tewerkgesteld. "Maar in sommige afdelingen gaat het werk gewoon door. We mogen geen slachtactiviteiten meer uitvoeren. We hebben de mensen duidelijk onze boodschap overgebracht. We hopen nu zo snel mogelijk weer op te starten", aldus de topman. Zelf heeft hij geen zicht hoelang de sluiting nog kan aanhouden.

Schemerzone

"Voor het personeel brengt dat een enorme onzekerheid met zich mee. Ze zitten in de schemerzone", aldus Marnik Willaert, secretaris bij ACV Voeding en Diensten. "We willen het bedrijf wel de tijd geven om actie te ondernemen. Dat blijkt ook nodig, want wat gebeurd is, is absoluut niet normaal." De vakbond neemt het personeel wel in bescherming. "Zij die over de schreef zijn gegaan moet absoluut tot de orde worden geroepen. Dit kan niet. Anderzijds is het te simpel om enkel de mensen wiens naam genoemd wordt gewoon eruit te schoppen. Er zijn structurele veranderingen nodig. Daar is de directie volop mee bezig", besluit Willaert.

Hoe het nu verder moet met het personeel dat niet aan de slag kan, is ook onduidelijk. "We zijn in gesprek met de RVA om te zien of er tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden. Het is niet omdat er een sluiting is van onbepaalde duur dat de contracten ontbonden worden, dus er moet gezocht worden naar een oplossing."