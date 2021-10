'Oog voor Lekkers' leert kinderen gezond eten

Maandag gaf minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) de aftrap van de actie in basisschool Klimop in Oostkamp.

Oog voor Lekkers is een scholencampagne die kinderen uit het basisonderwijs de smaak van gezonde voeding wil bijbrengen. Gedurende tien weken krijgen kinderen op school gratis fruit, groenten en melk. In lagere scholen waar meer kwetsbare kinderen zitten en in het buitengewoon onderwijs loopt de actie twintig weken.

"We willen zo veel mogelijk kinderen bereiken met gezonde voeding. Zeker op die plaatsen waar kwetsbare kinderen zitten, die thuis soms minder in contact komen met gezonde voeding, kan dit een verschil maken. Jong geleerd is oud gedaan dus we willen aan kinderen leren hoe belangrijk gezonde voeding is", aldus minister Crevits. Voor de aftrap van de actie maakte minister Crevits samen met de leerlingen van basisschool Klimop in Oostkamp groenten- en fruitbrochettes.

"Ik vind het als minister van Landbouw ook belangrijk dat op die manier de verse producten van bij onze boeren bij de kinderen geraken. Steeds meer scholen zijn dan ook bezig met gezonde en duurzame voedingskeuzes." Scholen kunnen nog tot en met 31 oktober intekenen voor de actie maar momenteel staat de teller voor dit schooljaar al op meer dan 1.200 deelnemende scholen. De actie bereikt zo in totaal al 250.000 leerlingen.