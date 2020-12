Oogsttijd in Koekelare Bos

Het is oogsttijd in Koekelare Bos. Boombeklimmers plukken er de dennenappels van de Koekelare den.

Het gaat om een uitheemse boomsoort die bestand is tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. De zaden worden geoogst om gebruikt te worden in boomkwekerijen voor de kweek van Koekelare dennen, die dan in heel Europa zullen geplant worden. Vanmiddag vond de keuring plaats van de oogst.