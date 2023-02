Ooievaars zijn terug in Zwin Natuur Park

Ze vertrekken voor de winter altijd naar warmere oorden, nu komen ze terug om hun nesten voor te bereiden op het broedseizoen.

Ina De Wasch, Zwin Natuur Park: "We hebben momenteel al een tiental ooievaars terug in het park, dat gaat om dieren die hier in de buurt overwinterd hebben. Of om vogels die niet zo ver gevlogen hebben om te overwinteren. Die zijn al terug in het park. De ooievaars die in het zuiden overwinterd hebben, in Spanje of Zuid-Afrika, die zijn daar nog even gebleven, die verwachten we de komende weken." (lees verder onder de foto)

Voor het Zwin zijn de ooievaars van cruciaal belang. Het is een beschermde vogelsoort waar hier veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. "De zenders aan bepaalde vogels hebben ons al heel wat bijgebracht. Hadewijch bijvoorbeeld, geboren in 2019, is het eerste jaar helemaal naar Marokko gevlogen om te overwinteren, het jaar nadien naar Zuid-Spanje en zo is ze elke winter opgeschoven. En is ze dit jaar maar naar Noord-Frankrijk gevlogen om te overwinteren. Dus we hebben vastgelegd dat hoe ouder Hadewijch eigenlijk wordt, hoe dichter ze bij huis blijft."

De eerste eieren worden verwacht begin april, het broeden duurt meer dan een volle maand.