Ooievaarsjong Emily overleeft grote trektocht niet

De bezenderde ooievaar Emily uit het Zwin Natuur Park is overleden in Marokko.

Ze was een van de drie ooievaarsjongen die in augustus vorig jaar een zendertje meekreeg tijdens haar eerste grote trektocht naar het zuiden. Daarmee konden de medewerkers van het Zwin hun doen en laten volgen. Emily kwam in Marokko in contact met een elektriciteitskabel.

Via Frankrijk en Spanje maakte Emily als eerste de oversteek naar het Afrikaanse vasteland. Vanaf half november verbleef ze nabij het plaatsje Ksar El-Kébir, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Tanger. Enkele dagen geleden werd ze daar in de buurt dood teruggevonden. Emily werd geëlektrocuteerd door een hoogspanningslijn.

Vaak voorkomende doodsoorzaak

Elektrocutie is een vaak voorkomende doodsoorzaak bij jonge vogels en dus ook bij ooievaars. Studies in Europa wijzen uit dat tot 25 procent van de jonge ooievaars in een populatie daardoor omkomt. Elektriciteitskabels worden vaak gebruikt als rustpunt. Ze zijn hoog, het is er veilig en ooievaars hebben er een goed zicht op het landschap. Maar ze vormen wel een groot risico. Maar het is niet de enige doodsoorzaak. Veel onervaren vogels komen in de eerste maanden na het uitvliegen om het leven. Honger, ziekte, slechte weersomstandigheden of een aanvaring met een windturbine of elektriciteitskabels zijn andere belangrijke doodsoorzaken.

Nieuw broedseizoen

Op dit moment bereiden de ooievaars in het Zwin Natuur Park zich voor op een nieuw broedseizoen. Er zijn op dit moment elf nesten bezet, waaronder eentje door de ouders van Emily. Zij zijn in de buurt blijven overwinteren en bezetten een nest aan de ooievaarstoren in het Zwin Natuur Park. Binnen ongeveer een maand kunnen de eerste eieren verwacht worden. Nog een maand later zullen de eerste ooievaars uit hun ei komen piepen.

