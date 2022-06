In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist hebben ze vanmorgen opnieuw ooievaarsjongen geringd. Er is een 20-tal jongen geboren, dat is het hoogste aantal van de afgelopen 5 jaar.

Door de ring krijgen wetenschappers een schat aan nuttige informatie. Wouter Faveyts, wetenschappelijk medewerker Zwin Natuurpark: "Ook door kleine zendertjes krijgen we heel wat informatie over de ooievaar. En ’t is een goed jaar. Er leven 16 koppels in het Zwin Natuurpark, goed voor een 20-tal jongen. Het hoogste aantal van de voorbije 5 jaar. "

En dan nog dit, er zijn meer ooievaars geboren, en ook meer baby’s. Maar of er een verband is, dat is nog maar de vraag.