Ooievaarsweekend in Zwin Natuur Park

In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist houdt de provincie West-Vlaanderen zaterdag en zondag een ooievaarsweekend. De bezoekers kunnen bijvoorbeeld vanuit een toren heel dicht bij de ooievaarsnesten komen. In 2022 staat ook nog een grote ooievaarstentoonstelling gepland.

Momenteel zijn in het Zwin tien nesten ingenomen door ooievaarskoppels. In het park staan 21 ooievaarspalen, maar een deel van de koppels kiest ervoor om te broeden in zelfgebouwde nesten in bomen. Sommige ooievaars zijn nog op zoek naar een broedplaats, waardoor het aantal nesten de komende weken nog kan toenemen.

Vanuit de ooievaarstoren kunnen de bezoekers heel dicht bij de bezette nesten komen, zonder de vogels te storen. Aan de hand van panelen met foto's en teksten maken ze er ook kennis met de levensloop van een ooievaar. Daarnaast bevindt zich aan de toren een box waar iedereen zijn vragen over ooievaars kan achterlaten. De vragen zullen beantwoord worden tijdens de grote ooievaarstentoonstelling in 2022.

Tijdens het ooievaarsweekend is de panoramatoren in het bezoekerscentrum uitzonderlijk gratis toegankelijk. Onder begeleiding van een gids kan met behulp van telescopen een blik geworpen worden op het natuurpark. Voor kinderen is er in de boshut dan weer het verhaal 'Lentekriebels', over de ooievaars Kobe en Cora.

Reserveren verplicht!

Door de coronamaatregelen is het verplicht om op voorhand te reserveren. Alle activiteiten van het ooievaarsweekend zijn inbegrepen in de prijs van het toegangsticket. Een ticket reserveren kan via de website van het Zwin.