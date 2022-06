Een nieuwe jachthaven deed zondagmorgen de deuren open in Ooigem bij Wielsbeke. Ze ligt op de kruising tussen de Leie en het kanaal richting Roeselare.

De pleziervaart wint aan populariteit en de veertien ligplaatsen in de kersverse jachthaven zijn dus meer dan welkom. Momenteel kan er al geen boot meer bij, want net als bij tal van collega’s aan de binnenwateren is de Ooigem Yacht Club direct volzet.

Het duurde zes jaar om de nieuwe rustplaats voor vaarders te bouwen. Er hoort ook een cafetaria bij, waar voorbijgangers op elk uur van de dag gebruik kunnen maken van de toiletten.