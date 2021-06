Ook 16- en 17-jarigen krijgen coronavaccin

Alle 16- en 17-jarigen zullen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. De uitnodiging zal toekomen op hun domicilieadres. Net zoals bij de oudere bevolking zullen zij moeten aanduiden of zij hun vaccinatie accepteren of weigeren.

Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie, door een kamp of andere reden, kan de vaccinatie verplaatst worden. De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. Binnen die 30 dagen kan een nieuwe datum ingepland worden. De mogelijkheden hiervoor staan op laatjevaccineren.be.

Beke: "Niet direct impact op cijfers ziekenhuizen"

"De vaccinatie van deze doelgroep zal niet direct impact hebben op de cijfers van de ziekenhuizen. Maar door hun contacten - waar ze ook nood aan hebben - blijven ze zorgen voor een circulatie van het virus binnen hun leeftijdsgroep en tussen andere leeftijdsgroepen. Als een voldoende hoge vaccinatiegraad kan bereikt worden, kan dit hopelijk ook een impact hebben op de besmettingen en bijgevolg de maatregelen in hun omgeving zoals scholen en jeugdbewegingen", zegt Vlaams minister Wouter Beke.

"Vlaanderen zal snel schakelen"

Vlaanderen zal snel schakelen, zeggen de ministers; 16- en 17-jarigen met onderliggende aandoeningen zullen binnenkort hun uitnodiging ontvangen. Momenteel heeft enkel het vaccin van Pfizer/BioNTech een goedkeuring voor de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen.

