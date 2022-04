"AB was voor Arno zijn tweede woonkamer, Arno voor ons een geliefde stamgast", schrijft AB in een persbericht. "Zijn jongste concerten in AB zullen we immer en altijd koesteren."

Het rouwregister komt er na overleg met de familie van Arno. Vanaf maandag zal het in ABCafe liggen tijdens de avonduren, van 18 uur tot 23 uur. Het rouwregister in het Brusselse stadhuis is van 11 uur tot 18 uur beschikbaar.

Arno Hintjens stierf zaterdag aan pancreaskanker. Hij werd 72 jaar.

