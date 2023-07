Ook andere chauffeur sterft na zwaar ongeval met brand in Wijtschate

Bij een ernstig ongeval in Heuvelland zijn twee doden gevallen. Een vrachtwagen en bestelwagen botsten tegen elkaar, daarna reed de vrachtwagen in de gevel van een woning. De twee voertuigen en drie woningen vatten vuur.

De chauffeur van de bestelwagen overleefde de klap niet en overleed ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen liep ernstige brandwonden op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een man van 46 uit Komen. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Brandweer Westhoek werd vanmorgen om 8.30 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Rijselstraat in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland. Toen ze ter plaatse kwamen, bleken een vrachtwagen, een bestelwagen, maar ook een geparkeerde auto en drie huizen in lichterlaaie te staan.

(lees verder onder de foto)

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Het parket van West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. Mogelijk reed de chauffeur van de bestelwagen heel snel en dwarste hij het kruispunt Komenstraat - Rijselstraat zonder te stoppen.

Opvang van buurtbewoners

Intussen worden 12 mensen opgevangen in jeugdhostel Peace Village in buurgemeente Mesen. Ze krijgen begeleiding van Slachtofferhulp. De gemeente Heuvelland zal noodwoningen voorzien, want twee getroffen huizen zijn volledig uitgebrand, twee andere liepen zware schade op. De Rijselstraat zal vermoedelijk voor de rest van de dag afgesloten zijn voor alle verkeer.

Bekijk ook: