Ook basisscholen starten, Kortrijk voorziet 120 extra laptops

Daar start alleen het eerste en het zesde leerjaar. De maandag erop volgt dan het tweede leerjaar. De meeste lessen zullen plaatsvinden in de veel ruimere lokalen van zusterschool Athena Campus Pottelberg.

Voor de thuisblijvers is er dus nog altijd onlineles. En omdat iedereen die zou kunnen volgen, schenkt Kortrijk samen met Lions Club Kortrijk Mercurius en bedrijven en organisaties 120 laptops aan 9 verschillende basisscholen. Philippe De Coene, schepen van sociale vooruitgang Kortrijk: "Dat was de meest acute vraag. De medewerkers van de stad Kortrijk hebben alle basisscholen gebeld om te vragen wat de nood was. Wij verwachten dat er nog meer zullen zijn, dus ik denk dat we waarschijnlijk binnenkort nog iets meer gaan doen, maar we zijn daar ook op voorzien".