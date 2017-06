Ook bedrijven lijden onder de droogte

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Valcke uit Vlamertinge bij Ieper, dat prefab-betonconstructies maakt, heeft per dag zowat 400.000 liter water nodig, ook om de machines te reinigen. Maar alles is op, en dus moet het water van buitenaf komen.

Valcke voert nu water aan vanuit wachtbekkens uit de buurt, waar ook landbouwers gebruik van maken. Dat is een extra kost voor het bedrijf, maar ook die voorraad raakt natuurlijk op. Dé oplossing is om water uit het Ieperleekanaal te halen, maar daarvoor zijn vergunningen nodig. Gesprekken daarover lopen nog.

Carlos Valcke, Valcke Prefab Beton: “Daarmee kunnen wij ons voorlopig redden. Mocht het zo zijn dat er geen water meer te vinden is in de Westhoek, dan valt alles stil. Maar dan zitten wij 4 weken voor het bouwverlof met 20 werven die moeten afgewerkt worden, waar zware contracten mee gemoeid zijn, zware boetes dus. En voor ons is dat financieel een ramp. En bovendien dreigt er dan ook tijdelijke werkloosheid voor de zowat 350 werknemers van het bedrijf."