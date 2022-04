Ook bij Theater Antigone verdriet om overlijden Reinhilde Decleir

Ook bij Theater Antigone in Kortrijk is er verdriet om het overlijden van actrice en regisseur Reinhilde Decleir. Ze was daar jaren aan de slag in projecten van sociaal-artistiek theater. Dat is toneel waarbij kwetsbare mensen op het podium staan.

Reinhilde Decleir stierf gisteren, volgens haar eigen wens, na een lang strijd tegen kanker.

Reinhilde Decleir bezocht Theater Antigone laatst in 2016. Ze zei toen nog eens duidelijk wat ze bedoelt met haar theaterproject. Kwetsbare mensen mondiger en bewust maken van hun eigen talent. "De mensen die in een hoek worden geduwd, waarvan men zegt dat ze niets kunnen, dat ze niet belangrijk zijn, dat ze lui zijn, dat ze niet willen werken, zij krijgen een plek op het podium."

Jos Verbist maakte het allemaal mee toen hij in Kortrijk als toenmalig directeur van Antigone samenwerkte met Reinhilde. "Wat Reinhilde kenmerkt is haar onbaatzuchtigheid, haar empathie en engagement om "zwakkere mensen" op te tillen. Om die op te tillen tot boven de mogelijkheden die ze hebben. Daar slaagde ze in. Mocht iedereen hier even mogen spreken die voor haar iets betekend heeft, zowel hier als in Antwerpen, dan heeft u maanden zendtijd te kort, want die zijn talloos."

Na haar periode in Kortrijk zette Reinhilde in Antwerpen het sociaal-artistiek collectief Tutti-Fratelli op poten. Op artistiek vlak waren de voorstellingen ook een manier om de lokale dialecten levendig te houden. Reinhilde vond het West-Vlaams een ideale taal voor het toneel. "Ze hield van Gezelle. Ze hield van die rare klanken. Het is ook een veel mooiere taal dan het “Antwaarps” bijvoorbeeld. Het klinkt ook zuiverder. Als Antwerpenaren zijn we jaloers op jullie taal. De g en de h slaan we even over. Voor de rest is dat een prachtig taal."

Reinhilde Decleir is 73 jaar geworden.

Bekijk hier onze reportage uit 2016, toen Reinhilde op bezoek was bij Antigone: