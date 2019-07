Ook blauwalgen in Fabrieksput Houthulst

In de Fabrieksput in Houthulst geldt een er een vis- en zwemverbod omdat er giftige blauwalgen gevonden zijn in het water.

Die zijn schadelijk voor mens en dier. De Fabrieksput is een private put, maar vissersclubs hebben een overeenkomst met de eigenaars. Door het warme en droge weer komen de blauwalgen vaker voor, vooral in stilstaand water of water met weinig stroming. Zo zijn er al giftige bacteriën gevonden in het kanaal Roeselare-Leie en schadelijke algen in het Boudewijnkanaal in Brugge. Daar geldt een recreatieverbod. Blauwalgen kunnen bij aanraking van het water zorgen voor irritatie en jeuk op de huid. Die irritatie gaat na enkele uren vanzelf weer weg.