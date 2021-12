Ook bowlingzaken moeten zondag de deuren sluiten

Wij gingen vanmiddag langs in Bowling Pottelberg in Kortrijk. Het was er behoorlijk druk, want veel mensen komen nog eens langs, voor de deuren minstens een maand dichtmoeten.

Tijdens de lockdown was deze zaak al 8 maanden dicht. De uitbaters bleven toen niet bij de pakken zitten en vernieuwden de zaak volledig. Ze vragen zich nu af of dat wel verstandig was. In deze coronacrisis ging al een andere bowlingzaak in Kortrijk failliet, en in Harelbeke sloot zelfs een nieuwe zaak, amper negen maanden na de opening. Sluiten net voor de kerstvakantie, is ook voor deze zaak de zoveelste financiële kater. Het bijhorende indoorspeelplein moest al eerder sluiten, en ook het trampolinepark moet vanaf zondag dicht.