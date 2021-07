Ook Buikrock Deerlijk houdt vol

Toen de organisatoren van Pukkelpop vrijdag bekendmaakten dat het festival niet zou plaatsvinden, ging er een shock door de festivalwereld. Het metalfestival Alcatraz gaat echter wel door, en ook de organisatoren van BuikRock in Deerlijk gooien de handdoek niet in de ring.

De organisatie maakt zich sterk dat BuikRock in Deerlijk wel zal plaatsvinden. “Het ene festival is het andere niet”, zeggen Wim Buyck en Henk Verbeke. “Pukkelpop ontvangt normaal gezien elke dag ruim 60.000 mensen, bij ons waren dat er ongeveer 5.000, tijdens onze eerste editie in 2019." Hoewel BuikRock nu gaat voor drie festivaldagen, is er in tegenstelling tot Pukkelpop geen kampeermogelijkheid.

Het team van BuikRock gaat voor een coronaveilige editie. Zonder mondmaskers of social distancing, maar met het Covid Safe Ticket en een strenge controle op 'niet-veilige' festivalgangers. "De gezondheid van iedereen staat nu voorop", klinkt het bij de organisatoren.

BuikRock vindt plaats van 27 tot en met 29 augustus 2021 op de festivalweide langs de Tapuitstraat in Deerlijk. Onder andere Clouseau, Bart Peeters, Niels Destadsbader en Natalia sieren de line up.

