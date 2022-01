Ook burgemeester Meulebeke in opspraak voor vastgoedproject

Het gaat om een aantal huizen in het centrum van Meulebeke die eigendom zijn van burgemeester Dirk Verwilst of familie. Verwilst zetelde zelf in het planteam dat de bouwvoorwaarden in die zone kan veranderen. "Ik ben in het bezit van een eigendom dat binnen de zone van het RUP ligt, dat aangekocht is de laatste vijf jaar. Maar op vandaag is het RUP nog niet goedgekeurd en zijn de voorschriften nog niet vastgelegd. Dus dit moet nog een heel lang traject doorlopen. Het enige wat mij kan aangewreven worden is dat ik actief was binnen het planteam. Het moment dat die zone, die straat of de beslissing genomen moet worden over de bouwvoorschriften binnen dat RUP, spreekt het voor zich dat ik zeker niet zal deelnemen aan het planteam en zeker geen beslissing zal nemen, in het college of de gemeenteraad of in een gecoro."

"Vernietigend rapport"

De bal ging aan het rollen na een "vernietigend" rapport van Audit Vlaanderen, schrijft KW. Het gaat onder andere over privébelangen van de burgemeester in een vastgoedproject in Meulebeke. In het rapport staan 39 punten. Vijf ervan gaan over mogelijke belangenvermenging. Drie ervan hebben te maken met privévastgoedplannen van burgemeester Verwilst in zijn gemeente.

Politieke afrekening

Burgemeester Verwilst ziet in het verhaal een politieke afrekening door een klokkenluider die met het verhaal naar Audit Vlaanderen stapte.

Ik heb een tijdlang zowel de administratieve als de politieke leiding moeten nemen in onze gemeente. De algemeen directeur heeft zijn ontslag ingediend, het managementteam was volledig onthoofd. Ik heb dat samen met de coronaperiode moeten doorstaan. Ik wens het geen enkele burgemeester toe wat ik de laatste drie jaar heb meegemaakt: een minderheidsperiode, onbestuurbaarheid en op de koop toe dacht ik dat het einde van de tunnel in zicht was. En plots komt er nu nog de laatste steen naar beneden gevallen om mij te treffen. Dit komt uiteraard uit een bepaalde hoek en dit heeft gewoon met een politieke afrekening te maken. Mensen die mij liever niet zitten op die stoel als burgemeester. Dit is de hele korte samenvatting van het verhaal. Dat is een afrekening op het laagste niveau.

(lees verder onder de foto)

"Persoonlijk belang"

Verwilst is als burgemeester bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, maar hij zou als eigenaar van enkele gronden ook persoonlijk belang gehad hebben bij onder andere de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan en bij het bepalen van de bouwvoorschriften. Hij zou hebben nagelaten om de leden van het planteam of de stadsadministratie daarvan op de hoogte te brengen.

Nog een ander dossier gaat over partijdigheid bij de toewijzing van de renovatie van het woonzorgcentrum aan een architectenbureau. In het rapport is ook sprake van persoonlijke vetes tussen leden van de administratie en zelfs "pestgedrag".

Ook onderzoek naar andere burgemeesters

Verwilst is niet de eerste burgemeester die in opspraak komt voor mogelijke belangenvermenging. Eerder opende het parket een onderzoek naar burgemeester van Moorslede Ward Vergote (VISIE) en de burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Ook Anthony Dumarey (Open Vld), burgemeester van Oudenburg kwam onlangs in opspraak rond een nieuw Welzijnshuis in zijn gemeente. Volgens gouverneur Carl Decaluwé was 'minstens een schijn van partijdigheid' in dat dossier.