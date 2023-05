Ook burgemeesters moeten septemberverklaring afleggen

De Vlaamse regering verplicht gemeentebesturen om vanaf 2026 een jaarlijkse beleidsverklaring te geven, vergelijkbaar met de septemberverklaring van de Vlaamse minister-president. Dat meldt De Tijd. Bedoeling is om meer transparantie te geven over de werking van lokale besturen

In zo'n verklaring moet de burgemeester de plannen van het bestuur voor het komende jaar en de uitgaven die daartegenover staan schetsen. Voor de stemming over de meerjarenbegroting kan zo een debat plaatsvinden over wat het bestuur wel en niet doet. Anders dan bij de Vlaamse regering gebeurt dat op lokaal niveau doorgaans in november of december.

Gemeenten moeten ook een overzicht maken van de financiële kerncijfers, zoals het tekort, de schulden, personeelsuitgaven of dotaties aan de politie, op een A4. Daarnaast moet in een oogopslag duidelijk zijn in welke mate uitgaven of schulden gestegen zijn. Ook moeten de gemeenten een vollediger beeld geven van alle uitgaven, zoals voor armoede- of tewerkstellingsbeleid. In het bijzonder vraagt de regering transparantie over hoeveel geld naar intercommunales gaat.

De hervorming moet in de eerste plaats gemeenteraadsleden helpen hun controletaak beter uit te voeren, maar voor Vlaams minister van Binnenlands Besturen Bart Somers (Open VLD) is het ook een "verdere professionalisering die de lokale besturen klaarstoomt om meer bevoegdheden op zich te nemen".