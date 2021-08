Ook Cercle opent tribune voor niet-gevaccineerden

In dat vak gelden wel de mondmaskerplicht en ander sanitaire regels. De versoepeling in het Jan Breydelstadion geldt enkel voor niet-gevaccineerde abonnees.

"We bekeken de voorbije dagen al de mogelijkheid om een extra tribune te openen, maar dat was wegens onvoldoende extra beschikbare stewards niet mogelijk", klinkt het in een communiqué. "Na overleg met de veiligheidsinstanties en de politiediensten schakelt Cercle nu extra veiligheidsagenten in die de bubbeloplossing in de Noord-boven mee zullen faciliteren." De Noordtribune gaat zondag tegen RSC Anderlecht open voor niet-gevaccineerde abonnees. Zij moeten zich verplicht registreren (in bubbels van maximaal acht personen) om een ticket te bemachtigen. Daarnaast moeten zij een mondmasker dragen en de veilige afstand van anderhalve meter respecteren. Stewards zullen hen bij aankomst in het stadion naar hun zitplaats begeleiden. Cercle sluit de tribunetoegang een uur voor aftrap.