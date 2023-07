Ook Chiro Kuurne moet kampplaats verlaten door regenval en verblijft in tenten van Pukkelpop

Chiro Sint-Michiel uit Kuurne slaapt vannacht op het festivalterrein van Pukkelpop in Kievit, bij Hasselt. Hun kampterrein in de buurt was vanmorgen ook helemaal ondergelopen.

De Chiroleden mochten van de stad Hasselt naar een ontmoetingscentrum om daar de nacht door te brengen. Maar uiteindelijk kwam dan het aanbod om dichterbij te overnachten, in de festivaltenten van Pukkelpop. Die staan er voor het festival binnenkort. Ondertussen is de kookploeg alle natte spullen gaan drogen in de droogkast. Op hun eigenlijk kampterrein stond het water tot aan de enkels: tot het water daar is weggetrokken mogen 130 leden op de festivalweide blijven logeren. Mooi detail: het kampthema draait rond festivals, en is nu plots levensecht.

