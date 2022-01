Ook in Damme huiszoeking in Antwerps drugsdossier

De politie heeft ook in Damme huiszoeking gehouden in het kader van een drugsonderzoek in Antwerpen.

De federale gerechtelijke politie viel gisteren binnen op 14 adressen, vooral in de streek van Antwerpen, maar ook in Damme. Daarbij zijn vijf mensen opgepakt, twee onder hen zijn havenarbeiders van de Waaslandhaven. Tien anderen zijn nog spoorloos, maar staan internationaal geseind.

Verstopt in machine

In 2020 al vond de politie 250 kilogram cocaïne in een Nederlandse auto op de Antwerpse ring, in een industriële reinigingsmachine. De cocaïne bleek afkomstig van een container die uit de Antwerpse haven was gestolen. De container was naar een loods in Temse gebracht, waar de drugs werden overgeladen naar de reinigingsmachine. De smokkelaars zouden ermee naar Nederland hebben willen rijden.

Huiszoekingen

De politie stootte op bijkomende informatie dankzij het beruchte Sky ECC-onderzoek, waarbij geëncrypteerde telefoonberichten werden gekraakt. Een en ander leidde gisteren dus tot die huiszoekingen in de streek van Antwerpen en in Damme.