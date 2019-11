Ook in deze Kortrijkse straten straks zone 30:

Kortrijk telt 1.212 straten, in 74 procent daarvan mag je niet sneller dan dertig rijden. Zoals bekend is de hele binnenstad van Kortrijk al fietsstraat en dus ook zone 30. Maar daar komen nu nog eens 54 straten bij. Als de gemeenteraad dat voorstel goedkeurt vanaf begin volgend jaar. “In een zone 30 is er minder kans op een ongeval," zegt schepen mobiliteit Axel Weydts. "Als er toch een ongeval is,, zijn er minder of minder zware letsels. Zo daalt de kans op overlijden na een aanrijding met 45%."

De beslissing is geen verrassing: in het huidige mobiliteitsplan staat al dat alle verblijfsgebieden, dat zijn dus woonwijken, zoen 30 moeten krijgen. Dat was onder meer in Marke en Heuele nog niet het geval.

Ook hier mag je straks maximum 30:

Heule:

-Roeselaarsestraat (na heraanleg)

-Steenstraat (tss R8 en Mellestraat) (na heraanleg)

-Peperstraat (tussen Kortrijksestraat en Goethalslaan en tussen Goethalslaan en nr 166a )

-St. Godelievestraat

-Stijn Streuvelslaan

-Stadelaan

- J. Vandervaetstraat

Marke:

-Aardweg

-Leieweg

-Hermelijnstraat

-Koedreef

-Kokuitplein

-M. Vandewielestraat

-Hemelrijkstraat

-Debrabanderestraat

-P. Vandeghinstestraat

-Vagevuurstraat

-Halewainstraat

-Pater Omer Devosstraat

-Moteweg

-Kleine Pontestraat

-Kalvariestraat

-Keizerstraat

-Kardinaalstraat

-Watervalstraat

-Beginnestraat

-Klarenhoek

-Keiweg

-Hector Casteleinstraat

-Rode Dreef

-Baron J De Bethunelaan

-Van Belleghemdreef

-Preshoekstraat (deel tussen Vagevuurstraat en rotonde Gladiatorenstraat)

-Broeders Van Dalestraat

-A. Vesaliusstraat

-Poortersstraat

-Groeningebosstraat

-Mgr. Callewaertstraat

-Lindestuk

-Pastoor Slossestraat

-K. Plantijnstraat

-G. Mercatorstraat

-Priester Socquetstraat

-Gymnasiastraat

-Apollostraat

-Zeusstraat

-Spartacusstraat

-Diagorastraat

-Olympiadeplein

-Gladiatorenstraat

-Arenastraat

-Oude Bergstraat

-Wolverijdreef

Bissegem:

-Kruiskouter

Aalbeke:

-Steertstraat

Kortrijk

-St. Denijseweg (zuidelijk deel)

-Wandelingstraat (tussen Veemarkt en Pluimstraat)