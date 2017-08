Ook elders problemen door hevige regen

In geen tijd stond de Dorpsstraat helemaal blank, schrijft Het Nieuwsblad. Enkele alerte aannemers konden maar net op tijd het water in de riolering te krijgen. Ze zochten en vonden een straatdeksel langs waar het water weg kon lopen. Volgens burgemeester Bonny komt de regen van hoger gelegen akkers. Hij gaat onderzoeken hoe dat in de toekomst vermeden kan worden.

Ieper

Uit de kelder van een appartement in de Plumerlaan in Ieper moest de brandweer alvast 80.000 liter water pompen. Volgens de bewoners is er een fout gemaakt bij de uitbouw van het gescheiden rioolstelsel. Bij een serieuze regenvlaag wordt nu niet meer alle afvoer naar de zuivering gevoerd maar via een overloop . Het gevolg is dat het niveau in de riolen stijgt en boven het niveau van de kelderafvoer uitkomt.