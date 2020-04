Het comité van de Godelieveprocessie heeft samen met de kerkfabriek en het stadsbestuur van Gistel beslist om de processie in juli niet te laten doorgaan. Die was gepland op 12 juli.

"Een feestelijke 950ste herdenking van Godelieves wurging zal het in de processie dus niet worden. Sint Godelieve mag dan wel vier kronen torsen, een vijfde ‘Corona’ is er te veel aan,” luidt het in een mededeling. "De inrichters hopen in deze moeilijke omstandigheden op ieders begrip en willen zich al vanaf vandaag met ieders gewaardeerde medewerking, focussen op de eerstvolgende editie van 11 juli 2021.