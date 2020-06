De restaurants zijn dan wel weer open, maar toch is er slecht nieuws voor de fijnproevers, want het culinaire festival Kookeet in Brugge zal dit jaar niet doorgaan.

Organisator Brugge Plus had zich het hoofd gebroken over het coronaproof maken van het culinaire event, maar dat blijkt praktisch niet haalbaar met zowat 100.000 bezoekers. Kookeet had voor het eerst moeten plaatsvinden in het Grootseminarie, met een culinair parcours met diverse eetbelevingen. Brugge Plus zoekt nu naar andere manieren om de Brugse gastronomie in het najaar te promoten.