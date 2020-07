Ook grote vakantiewoningen verwelkomen gasten

Ook voor de verhuurders van grote vakantiewoningen is de zomervakantie nu echt begonnen.

Kleinere vakantiewoningen mochten al op 8 juni weer open, maar er bleef veel onduidelijkheid voor de grotere vakantiewoningen. Eerst was de “bubbel” beperkt tot 10 personen, nadien 15 personen. Logeren in Vlaanderen vzw trok zich het lot van deze 400 grote vakantiewoningen aan en pleitte voor een versoepeling. Op basis van het Ministerieel Besluit van 30 juni, worden sinds woensdag ook vakanties voor groepen tot 50 personen toegelaten.

Logeren in Vlaanderen roept wel op om de nodige maatregelen te nemen en de voorziene veiligheidsvoorwaarden te respecteren, dit zowel door de logiesuitbaters als door de groepsleden. Een verplichte aangeduide verantwoordelijke of toezichter houdt controle op de naleving van de regels en is persoonlijk verantwoordelijk voor de groepsleden.

