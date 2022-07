Ook in het binnenland zoeken mensen afkoeling in het water

Niet alleen aan zee kun je afkoeling zoeken met een duik in het water, dat kan ook op verschillende plaatsen in het binnenland.

Zoals in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Veel ouders trekken daarnaartoe omdat hun kinderen daar veilig kunnen spelen, en in het water ravotten. De Gavers is een waterparadijs, niet alleen voor watersporters, maar ook gewoon voor mensen die hier verfrissing zoeken in deze tropische temperaturen.

Plassen met een recreatiezone hebben niet de beste reputatie, denk maar aan de Blaarmeersen of Hofstade. Maar hier heerst de rust. De Gavers laat ook maar een beperkt aantal gasten toe. Dat is vooral voor de veiligheid van de zwemmers, maar ook om hommeles te vermijden.