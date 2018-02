Er komt een laadpaal in Kemmel in de Reningelststraat. In samenspraak met Eandis werd gekozen voor Kemmel als toeristisch dorp. De paal komt recht tegenover het nieuw funerarium dat in september de deuren opent. Dit jaar zal ook nog een nieuwe paal geïnstalleerd worden in Westouter. Daar komt de laadpaal in de Meersstraat, ook centraal in het dorp dus.

Het is de bedoeling ook de jaren nadien laadpalen te plaatsen, zodat ook heel Heuvelland gedekt wordt door een netwerk.