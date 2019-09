Ook hier dreigt lerarentekort

Er dreigt ook in West-Vlaanderen een nijpend tekort aan mensen die willen lesgeven in scholen. Steeds minder 18-jarigen kiezen voor een lerarenopleiding en bovendien stappen te veel afgestudeerden binnen de vijf jaar uit het onderwijs.

In de GO-scholengroep Stroom, met 10.000 leerlingen in Gistel, Koekelare, Oostende en Bredene start nu een speciaal team om beginnende leerkrachten beter te ondersteunen. Chris Vandecasteele, Algemeen directeur Scholengroep Stroom: “Vanaf vandaag hebben we zes leerkrachten vrijgemaakt. Die zes ervaren leerkrachten gaan jongere leraren beter begeleiden. Niet zozeer inhoudelijk, ze willen hen vooral leren omgaan met stress, klasmanagement en hoe omgaan met ouders.”

Bij Stroom staan vandaag ruim 1.300 leerkrachten in voor 10.000 leerlingen. 150 van hen zijn vandaag gestart voor een loopbaan die zo’n 40 jaar zou moeten duren.