Ook Ichtegem maakt dragen van mondmaskers verplicht

De stijgende trend van het aantal coronabesmettingen in Groot-Ichtegem en in de aangrenzende gemeenten zet zich de voorbije dagen verder door.

Daarom heeft het lokaal bestuur beslist om mondmaskers te verplichten in alle openbare gebouwen en op de markten. “Het coronavirus is nog niet onder controle en wint aan kracht”, zegt een bezorgde burgemeester Jan Bekaert. Vanaf vandaag is het verplicht om in alle publieke gedeeltes van de openbare gebouwen een mondmasker te dragen. Ook op de vrijdagmarkt en boerenmarkt op zaterdag verplichten we vanaf nu een mondmasker. We moeten elkaar beschermen, het is nog niet te laat”.

Concreet wordt een mondmasker verplicht in het gemeentehuis van Ichtegem, Sociaal Huis, LDC Dorpshuis De Ster, het administratief centrum Eernegem, de recyclageparken en in de sportcentra (bij publiek en bezoekers, de niet-sporters dus) in de publieke gedeeltes. Ook het personeel binnen het lokaal bestuur zal een mondmasker dragen om zich te verplaatsen in het gebouw en op plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. Het lokaal bestuur wil er ook nogmaals op aandringen dat alle ouders die hun kinderen deze zomervakantie naar de kampen, buitenschoolse kinderopvang en/of speelpleinwerking brengen een mondmasker te dragen.