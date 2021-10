Ook Ieper heeft voortaan OKAN-onderwijs

De problematiek van anderstalige nieuwkomers was vroeger vooral voelbaar in steden, maar op tien jaar tijd is het aantal anderstalige nieuwkomers ook sterk gestegen in landelijke gebieden, zoals De Westhoek.

De Sint Maartenscholengroep is op 1 september gestart met 8 OKAN-leerlingen en telt er één maand later al meer dan twintig. De kennis van het Nederlands is cruciaal om te integreren en de zoektocht naar een job.

Op tien jaar tijd is het aantal leerlingen in de Westhoek dat thuis geen Nederlands spreekt, sterk gestegen. In Diksmuide telt het kleuter en lager onderwijs nu al 5 procent anderstaligen. Dezelfde trend zien we in Veurne en Poperinge. In Ieper is het aantal anderstaligen verdubbeld van 6 naar 12 procent.