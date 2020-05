Ook Ieper heeft winkelplan klaar

Schepen Diego Desmadryl, bevoegd voor economie: “Met het invoeren van eenrichtingsverkeer op de voetpaden willen we vermijden dat mensen elkaar kruisen, want dit draagt bij tot een veiligere winkelomgeving. Fun-shopping zit er voorlopig nog niet in, belangrijkste is nu dat de mensen op een coronaveilige manier kunnen winkelen. We staan onze handelaars bij met tips & tricks zodat ze de opgelegde maatregelen van de hogere overheden kunnen toepassen. Een grote toestroom verwachten we niet, sowieso volgen we alles van dichtbij op, evalueren we en sturen we bij waar nodig.”

Circulatieplan met pijlen op de grond

In de kernwinkelstraten (Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat, Tempelstraat en Vandenpeereboomplein) komt een circulatieplan voor voetgangers. Pijlen op de grond en instructies op de decoratiepoorten in de stad zullen winkelende mensen wijzen waar ze precies moeten wandelen. Ook de richtlijnen rond social distancing en de hygiënemaatregelen worden aangeduid. Verder worden de openbare toiletten aan de Donckerpoort vanaf maandag 11 mei weer toegankelijk.

Ondersteuning voor de handelaars

Voor elke handelaar voorziet Stad Ieper een affiche om het max. aantal toegestane aanwezigen in de winkel aan te geven. En ook om hun klanten aan te manen 1,5 meter afstand te houden van anderen. Via een nieuwsbrief krijgen handelaars ook tips & tricks om hun zaak op een veilige manier weer op te starten, samen met de maatregelen opgelegd door de hogere overheid op woensdag 6 mei.