Ook Ieper krijgt prikkelarme foordagen

Het recente voorstel van Groen Ieper om op de Ieperse Kattenfoor ook een prikkelarme dag of prikkelarm moment te organiseren, is volgens schepen Diego Desmadryl niet haalbaar wegens het te korte tijdsbestek. Maar de schepen garandeert dat er in de toekomst - en met de Thuyndagfoor in augustus op kop - wel degelijk een prikkelarm moment zal worden uitgewerkt voor mensen met autisme. Dat zal gebeuren in samenspraak met de foorkramers.