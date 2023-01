Ook jongsten bereiden zich voor op superprestige Gullegem

Op een kamp in Gullegem, bij Wevelgem, leren ze al van jongs af aan de technieken van veldrijden. Het kamp is brandend actueel, aangezien zaterdag de Hexia Cyclocross op de planning staat in Gullegem.

Wie weet hebben we vandaag wel kennis gemaakt met de toekomstige Eli Iserbyt of Wout van Aert. Die twee en ook Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout verschijnen zaterdag aan de start van de Hexia Cyclocross in Gullegem, bij Wevelgem.

Intussen kunnen de jongsten de kneepjes van het vak leren tijdens een kamp. Ze leren er onder andere surplacen (zichzelf in evenwicht houden op de fiets, red.) in een cirkel die almaar kleiner wordt. Of ze rijden er van een serieuze helling. (Lees verder onder de video.)