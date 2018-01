Ook Joris Ide naar Raad van State tegen Clubstadion

Bremhove, de vastgoedpoot van Ide, en projectontwikkelaar Novus pikken de onteigeningsplannen niet, die met het ruimtelijk plan zijn goedgekeurd. Ghelamco heeft ondertussen laten weten dat ze op hun grond langs de Blankenbergse Steenweg opslagruimte willen ontwikkelen.

Bremhove en Novus vertegenwoordigen alle privé-eigenaars van de gronden langs de Blankenbergse Steenweg, samen goed voor zo’n 80 hectaren, iets meer dan de helft van alle gronden. Zij benadrukken dat ze niet tegen een nieuw stadion voor Club Brugge zijn, maar wel tegen de onteigening. Novus kocht de gronden een aantal jaren geleden toen alles nog ingekleurd was als industriegrond.

Opvallende zet

Dat ook staalgigant Joris Ide in het verzet gaat, is opvallend. Ide is immers de vennoot van Marc Coucke in de overname van Anderlecht. Coucke had zondag nog maar een oproep gelanceerd om elkaars stadionplannen te steunen. "Stop aan de jaloezie en onderkruiperij!", klonk het op Twitter

Het dossier loopt zo nog meer vertraging op, iets wat politiek Brugge ook al aan de kaak stelt.

Stadion-nieuws vd dag bewijst alleen dat iedereen onafhankelijk is, en dat mijn oproep v gisteren des te meer nodig is.

Ik ben fier op VersluysArena, blij dat Ghelamco-arena Gent er is, hoop dat Club snel nieuw stadion heeft en dat er nog veel clubs mogen volgen. Samen vooruit! — Marc Coucke (@CouckeMarc) January 22, 2018

