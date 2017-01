Ook kleinere spelers laten van zich horen op Domotex

Dat onze grote vloerbekledingsbedrijven wereldwijd de toon zetten, is duidelijk te zien op Domotex, de belangrijkste vakbeurs van Europa in het Duitse Hannover. Maar ook kleinere spelers laten er van zich horen. Met de nodige durf, innovatie en creativiteit.

Tansens & Casaert

Tansens & Casaert is zo’n bedrijf. Zij weven tapijten in viscose, zeg maar kunstzijde, ze doen dat met dertig mensen in Deerlijk. Geert Tansens: “Onze sterke is altijd creativiteit geweest. Altijd met iets nieuws afkomen, wat de anderen nog niet maken. Proberen voor te zijn. Dat we kunnen zeggen dat wij niet kopiëren maar dat we gekopieerd worden.”

Bel-Tuft

Ook aanwezig op de beurs is Bel-Tuft, voor de eerste keer. Zij tuften kamerbreed tapijt in Tiegem. Vooral in opdracht van de grote jongens, maar sinds een overname hebben ze een eigen collectie van dure, wollen tapijten. Ze mikken op Zwitserland en Groot-Brittannië, maar ook op de VS en Canada.

Debal Coatings

Ook Debal Coatings uit Roeselare is zo’n nichespeler. Weinig bekend bij het grote publiek maar wereldwijd actief. Zij maken beits om hout te beschermen met een bijzonder decoratief kleureffect. Jong hout ziet er na behandeling wel zeshonderd jaar oud uit.



Het zijn dit soort innovatieve producten waarmee ook andere West-Vlaamse bedrijven proberen internationaal het verschil te maken. En dat lukt. Blijkt ook dit jaar weer op Domotex.